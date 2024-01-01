中非法郎兌阿魯巴弗羅林匯率歷史紀錄

今日，中非法郎兌阿魯巴弗羅林的匯率目前為0.003，較昨日改變了-0.463%。在過去一星期，中非法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.668%。

在過去一星期，中非法郎兌阿魯巴弗羅林的匯率波動，在23-07-2024高見0.003，並在29-07-2024低見0.003。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-0.167%。