中非法郎兌安哥拉寬紮匯率歷史紀錄

今日，中非法郎兌安哥拉寬紮的匯率目前為1.461，較昨日改變了-0.403%。在過去一星期，中非法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.212%。

在過去一星期，中非法郎兌安哥拉寬紮的匯率波動，在23-07-2024高見1.475，並在29-07-2024低見1.457。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.844%。