中非法郎兌阿爾巴尼亞列克匯率歷史紀錄

今日，中非法郎兌阿爾巴尼亞列克的匯率目前為0.153，較昨日改變了-0.040%。在過去一星期，中非法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.044%。

在過去一星期，中非法郎兌阿爾巴尼亞列克的匯率波動，在26-07-2024高見0.153，並在29-07-2024低見0.153。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值下跌了-0.218%。