薩摩亞塔拉兌多明尼加比索匯率歷史紀錄

今日，薩摩亞塔拉兌多明尼加比索的匯率目前為21.585，較昨日改變了-0.612%。在過去一星期，薩摩亞塔拉的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.612%。

在過去一星期，薩摩亞塔拉兌多明尼加比索的匯率波動，在25-07-2024高見21.938，並在29-07-2024低見21.328。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-1.438%。