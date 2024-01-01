薩摩亞塔拉兌加元歷史匯率
歡迎查看薩摩亞塔拉兌加元歷史匯率概覽。你可以在本頁面查看過去5年（由29-07-2019至29-07-2024）的薩摩亞塔拉（WST）兌加元（CAD）的歷史匯率走勢。
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薩摩亞塔拉兌加元匯率歷史紀錄
今日，薩摩亞塔拉兌加元的匯率目前為0.504，較昨日改變了-0.503%。在過去一星期，薩摩亞塔拉的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.139%。在過去一星期，薩摩亞塔拉兌加元的匯率波動，在25-07-2024高見0.513，並在29-07-2024低見0.498。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-1.439%。
如何將薩摩亞塔拉兌換成加元
- 1
輸入金額
只需在框内輸入你要兌換的金額。
- 2
選擇你的貨幣
點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇WST你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇CAD你要兌換成哪一種目標貨幣。
- 3
完成了
我們的貨幣轉換器爲你顯示當前WST兌CAD的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。