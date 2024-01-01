瓦努阿圖瓦圖兌南非蘭特匯率歷史紀錄

今日，瓦努阿圖瓦圖兌南非蘭特的匯率目前為0.152，較昨日改變了0.693%。在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.241%。

在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖兌南非蘭特的匯率波動，在23-07-2024高見0.153，並在26-07-2024低見0.150。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了0.580%。