瓦努阿图瓦图 至南非兰特 汇率历史

今日 瓦努阿图瓦图 至南非兰特 的汇率目前为 0.146，较昨日变动 -0.754%。过去一周，瓦努阿图瓦图 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.110%。

过去一周，瓦努阿图瓦图 至南非兰特 的汇率在 17-10-2024 的最高点 0.148 和 22-10-2024 的最低点 0.145 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值增加了 0.376%。