瓦努阿圖瓦圖兌薩摩亞塔拉匯率歷史紀錄

今日，瓦努阿圖瓦圖兌薩摩亞塔拉的匯率目前為0.023，較昨日改變了0.640%。在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.050%。

在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖兌薩摩亞塔拉的匯率波動，在23-07-2024高見0.023，並在26-07-2024低見0.022。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了1.466%。