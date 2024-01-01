瓦努阿圖瓦圖兌越南盾匯率歷史紀錄

今日，瓦努阿圖瓦圖兌越南盾的匯率目前為207.950，較昨日改變了-0.141%。在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.944%。

在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖兌越南盾的匯率波動，在23-07-2024高見210.624，並在29-07-2024低見207.881。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.409%。