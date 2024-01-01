瓦努阿图瓦图 至越南盾 汇率历史

今日 瓦努阿图瓦图 至越南盾 的汇率目前为 210.987，较昨日变动 0.174%。过去一周，瓦努阿图瓦图 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.396%。

过去一周，瓦努阿图瓦图 至越南盾 的汇率在 22-10-2024 的最高点 211.162 和 15-10-2024 的最低点 207.866 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值增加了 0.419%。