瓦努阿圖瓦圖兌烏克蘭格裡夫納匯率歷史紀錄

今日，瓦努阿圖瓦圖兌烏克蘭格裡夫納的匯率目前為0.335，較昨日改變了-0.396%。在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-2.042%。

在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖兌烏克蘭格裡夫納的匯率波動，在22-07-2024高見0.342，並在29-07-2024低見0.335。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.423%。