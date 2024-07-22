烏克蘭格裡夫納兌瓦努阿圖瓦圖匯率歷史紀錄

今日，烏克蘭格裡夫納兌瓦努阿圖瓦圖的匯率目前為2.981，較昨日改變了0.389%。在過去一星期，烏克蘭格裡夫納的匯價相對穩定，與7日前比較增加了2.059%。

在過去一星期，烏克蘭格裡夫納兌瓦努阿圖瓦圖的匯率波動，在29-07-2024高見2.981，並在22-07-2024低見2.914。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.424%。