瓦努阿圖瓦圖兌斯威士蘭里蘭吉尼歷史匯率
歡迎查看瓦努阿圖瓦圖兌斯威士蘭里蘭吉尼歷史匯率概覽。你可以在本頁面查看過去5年（由29-07-2019至29-07-2024）的瓦努阿圖瓦圖（VUV）兌斯威士蘭里蘭吉尼（SZL）的歷史匯率走勢。
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瓦努阿圖瓦圖兌斯威士蘭里蘭吉尼匯率歷史紀錄
今日，瓦努阿圖瓦圖兌斯威士蘭里蘭吉尼的匯率目前為0.152，較昨日改變了0.606%。在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.247%。在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖兌斯威士蘭里蘭吉尼的匯率波動，在23-07-2024高見0.153，並在26-07-2024低見0.150。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了0.580%。
如何將瓦努阿圖瓦圖兌換成斯威士蘭里蘭吉尼
- 1
輸入金額
只需在框内輸入你要兌換的金額。
- 2
選擇你的貨幣
點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇VUV你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇SZL你要兌換成哪一種目標貨幣。
- 3
完成了
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