瓦努阿圖瓦圖兌菲律賓比索匯率歷史紀錄

今日，瓦努阿圖瓦圖兌菲律賓比索的匯率目前為0.482，較昨日改變了0.169%。在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.833%。

在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖兌菲律賓比索的匯率波動，在22-07-2024高見0.486，並在29-07-2024低見0.480。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.424%。