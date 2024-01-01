菲律賓比索兌瓦努阿圖瓦圖匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌瓦努阿圖瓦圖的匯率目前為2.084，較昨日改變了0.264%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.342%。

在過去一星期，菲律賓比索兌瓦努阿圖瓦圖的匯率波動，在29-07-2024高見2.084，並在22-07-2024低見2.055。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.423%。