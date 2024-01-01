菲律宾比索 至瓦努阿图瓦图 汇率历史

今日 菲律宾比索 至瓦努阿图瓦图 的汇率目前为 2.080，较昨日变动 -0.694%。过去一周，菲律宾比索 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.073%。

过去一周，菲律宾比索 至瓦努阿图瓦图 的汇率在 21-10-2024 的最高点 2.095 和 15-10-2024 的最低点 2.066 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值增加了 0.377%。