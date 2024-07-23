瓦努阿圖瓦圖兌摩爾多瓦列伊匯率歷史紀錄

今日，瓦努阿圖瓦圖兌摩爾多瓦列伊的匯率目前為0.145，較昨日改變了-0.218%。在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.830%。

在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖兌摩爾多瓦列伊的匯率波動，在23-07-2024高見0.147，並在29-07-2024低見0.145。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了1.141%。