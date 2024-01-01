瓦努阿圖瓦圖兌吉爾吉斯索姆匯率歷史紀錄

今日，瓦努阿圖瓦圖兌吉爾吉斯索姆的匯率目前為0.694，較昨日改變了-0.182%。在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.633%。

在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖兌吉爾吉斯索姆的匯率波動，在23-07-2024高見0.707，並在29-07-2024低見0.692。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.695%。