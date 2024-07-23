瓦努阿圖瓦圖兌海地古德匯率歷史紀錄

今日，瓦努阿圖瓦圖兌海地古德的匯率目前為1.083，較昨日改變了0.267%。在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.786%。

在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖兌海地古德的匯率波動，在23-07-2024高見1.094，並在28-07-2024低見1.079。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.436%。