瓦努阿圖瓦圖兌維德角埃斯庫多匯率歷史紀錄

今日，瓦努阿圖瓦圖兌維德角埃斯庫多的匯率目前為0.841，較昨日改變了0.258%。在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.617%。

在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖兌維德角埃斯庫多的匯率波動，在24-07-2024高見0.847，並在29-07-2024低見0.837。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.426%。