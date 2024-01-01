瓦努阿圖瓦圖兌哥倫比亞比索匯率歷史紀錄

今日，瓦努阿圖瓦圖兌哥倫比亞比索的匯率目前為33.383，較昨日改變了0.704%。在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.460%。

在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖兌哥倫比亞比索的匯率波動，在24-07-2024高見33.748，並在23-07-2024低見33.024。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.744%。