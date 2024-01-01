瓦努阿圖瓦圖兌玻利維亞玻利維亞諾匯率歷史紀錄

今日，瓦努阿圖瓦圖兌玻利維亞玻利維亞諾的匯率目前為0.057，較昨日改變了-0.080%。在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.129%。

在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖兌玻利維亞玻利維亞諾的匯率波動，在24-07-2024高見0.057，並在29-07-2024低見0.057。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.590%。