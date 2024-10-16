瓦努阿图瓦图 至玻利维亚诺 汇率历史

今日 瓦努阿图瓦图 至玻利维亚诺 的汇率目前为 0.057，较昨日变动 -0.465%。过去一周，瓦努阿图瓦图 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.688%。

过去一周，瓦努阿图瓦图 至玻利维亚诺 的汇率在 16-10-2024 的最高点 0.058 和 22-10-2024 的最低点 0.057 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值增加了 0.703%。