烏拉圭比索兌越南盾匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌越南盾的匯率目前為627.919，較昨日改變了-0.161%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.430%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌越南盾的匯率波動，在23-07-2024高見632.036，並在24-07-2024低見625.481。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.972%。