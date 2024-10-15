乌拉圭比索 至越南盾 汇率历史

今日 乌拉圭比索 至越南盾 的汇率目前为 612.384，较昨日变动 0.429%。过去一周，乌拉圭比索 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.791%。

过去一周，乌拉圭比索 至越南盾 的汇率在 22-10-2024 的最高点 612.384 和 15-10-2024 的最低点 597.461 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 15-10-2024，价值下降了 -0.661%。