烏拉圭比索兌坦桑尼亞先令匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌坦桑尼亞先令的匯率目前為66.910，較昨日改變了0.622%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.817%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌坦桑尼亞先令的匯率波動，在26-07-2024高見66.932，並在24-07-2024低見65.668。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了1.513%。