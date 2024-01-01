乌拉圭比索 至坦桑尼亚先令 汇率历史

今日 乌拉圭比索 至坦桑尼亚先令 的汇率目前为 65.658，较昨日变动 0.006%。过去一周，乌拉圭比索 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.046%。

过去一周，乌拉圭比索 至坦桑尼亚先令 的汇率在 21-10-2024 的最高点 65.773 和 18-10-2024 的最低点 64.960 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 15-10-2024，价值下降了 -0.661%。