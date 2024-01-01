坦桑尼亚先令 至乌拉圭比索 汇率历史

今日 坦桑尼亚先令 至乌拉圭比索 的汇率目前为 0.015，较昨日变动 -0.127%。过去一周，坦桑尼亚先令 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.014%。

过去一周，坦桑尼亚先令 至乌拉圭比索 的汇率在 18-10-2024 的最高点 0.015 和 21-10-2024 的最低点 0.015 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 15-10-2024，价值增加了 0.665%。