烏拉圭比索兌塞舌爾盧比匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌塞舌爾盧比的匯率目前為0.344，較昨日改變了0.548%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.925%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌塞舌爾盧比的匯率波動，在22-07-2024高見0.368，並在26-07-2024低見0.332。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了5.371%。