乌拉圭比索 至塞舌尔卢比 汇率历史

今日 乌拉圭比索 至塞舌尔卢比 的汇率目前为 0.323，较昨日变动 -5.785%。过去一周，乌拉圭比索 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -8.961%。

过去一周，乌拉圭比索 至塞舌尔卢比 的汇率在 15-10-2024 的最高点 0.363 和 17-10-2024 的最低点 0.315 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值增加了 7.900%。