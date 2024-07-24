烏拉圭比索兌盧旺達法郎匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌盧旺達法郎的匯率目前為32.674，較昨日改變了0.088%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.428%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌盧旺達法郎的匯率波動，在25-07-2024高見32.789，並在24-07-2024低見32.409。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.988%。