乌拉圭比索 至卢旺达法郎 汇率历史

今日 乌拉圭比索 至卢旺达法郎 的汇率目前为 32.616，较昨日变动 -0.062%。过去一周，乌拉圭比索 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.029%。

过去一周，乌拉圭比索 至卢旺达法郎 的汇率在 21-10-2024 的最高点 32.757 和 17-10-2024 的最低点 32.360 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值下降了 -0.672%。