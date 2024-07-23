烏拉圭比索兌安哥拉寬紮匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌安哥拉寬紮的匯率目前為21.947，較昨日改變了-0.317%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.056%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌安哥拉寬紮的匯率波動，在23-07-2024高見22.215，並在23-07-2024低見21.792。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了1.436%。