乌拉圭比索 到安哥拉宽扎 汇率历史

今日 乌拉圭比索 到安哥拉宽扎 的汇率目前为 22.089，较昨日变动 0.066%。过去一周，乌拉圭比索 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.068%。

过去一周，乌拉圭比索 到安哥拉宽扎 的汇率在 17-10-2024 的最高点 22.209 和 18-10-2024 的最低点 21.869 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值增加了 1.104%。