烏干達先令兌巴西雷亞爾匯率歷史紀錄

今日，烏干達先令兌巴西雷亞爾的匯率目前為0.002，較昨日改變了0.279%。在過去一星期，烏干達先令的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.153%。

在過去一星期，烏干達先令兌巴西雷亞爾的匯率波動，在29-07-2024高見0.002，並在22-07-2024低見0.002。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.752%。