烏克蘭格裡夫納兌烏茲別克索姆匯率歷史紀錄

今日，烏克蘭格裡夫納兌烏茲別克索姆的匯率目前為308.449，較昨日改變了0.089%。在過去一星期，烏克蘭格裡夫納的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.791%。

在過去一星期，烏克蘭格裡夫納兌烏茲別克索姆的匯率波動，在28-07-2024高見308.553，並在22-07-2024低見305.765。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.244%。