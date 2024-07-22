烏茲別克索姆兌烏克蘭格裡夫納匯率歷史紀錄

今日，烏茲別克索姆兌烏克蘭格裡夫納的匯率目前為0.003，較昨日改變了-0.075%。在過去一星期，烏茲別克索姆的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.857%。

在過去一星期，烏茲別克索姆兌烏克蘭格裡夫納的匯率波動，在22-07-2024高見0.003，並在28-07-2024低見0.003。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.243%。