烏克蘭格裡夫納兌湯加帕安加匯率歷史紀錄

今日，烏克蘭格裡夫納兌湯加帕安加的匯率目前為0.059，較昨日改變了1.848%。在過去一星期，烏克蘭格裡夫納的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.679%。

在過去一星期，烏克蘭格裡夫納兌湯加帕安加的匯率波動，在29-07-2024高見0.059，並在24-07-2024低見0.056。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-1.254%。