烏克蘭格裡夫納兌斯威士蘭里蘭吉尼匯率歷史紀錄

今日，烏克蘭格裡夫納兌斯威士蘭里蘭吉尼的匯率目前為0.450，較昨日改變了0.628%。在過去一星期，烏克蘭格裡夫納的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.430%。

在過去一星期，烏克蘭格裡夫納兌斯威士蘭里蘭吉尼的匯率波動，在25-07-2024高見0.451，並在22-07-2024低見0.443。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了0.580%。