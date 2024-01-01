烏克蘭格裡夫納兌塞舌爾盧比匯率歷史紀錄

今日，烏克蘭格裡夫納兌塞舌爾盧比的匯率目前為0.336，較昨日改變了-0.164%。在過去一星期，烏克蘭格裡夫納的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.116%。

在過去一星期，烏克蘭格裡夫納兌塞舌爾盧比的匯率波動，在22-07-2024高見0.358，並在26-07-2024低見0.326。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了5.370%。