烏克蘭格裡夫納兌毛里求斯盧比匯率歷史紀錄

今日，烏克蘭格裡夫納兌毛里求斯盧比的匯率目前為1.140，較昨日改變了-0.358%。在過去一星期，烏克蘭格裡夫納的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.749%。

在過去一星期，烏克蘭格裡夫納兌毛里求斯盧比的匯率波動，在29-07-2024高見1.145，並在22-07-2024低見1.131。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-0.427%。