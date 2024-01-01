乌克兰格里夫纳 至毛里求斯卢比 汇率历史

今日 乌克兰格里夫纳 至毛里求斯卢比 的汇率目前为 1.123，较昨日变动 -0.130%。过去一周，乌克兰格里夫纳 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.443%。

过去一周，乌克兰格里夫纳 至毛里求斯卢比 的汇率在 18-10-2024 的最高点 1.134 和 21-10-2024 的最低点 1.120 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值下降了 -0.683%。