烏克蘭格裡夫納兌蒙古圖格里克匯率歷史紀錄

今日，烏克蘭格裡夫納兌蒙古圖格里克的匯率目前為83.079，較昨日改變了0.507%。在過去一星期，烏克蘭格裡夫納的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.237%。

在過去一星期，烏克蘭格裡夫納兌蒙古圖格里克的匯率波動，在29-07-2024高見83.079，並在22-07-2024低見82.024。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.374%。