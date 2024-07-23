烏克蘭格裡夫納兌哈薩克斯坦堅戈匯率歷史紀錄

今日，烏克蘭格裡夫納兌哈薩克斯坦堅戈的匯率目前為11.596，較昨日改變了0.127%。在過去一星期，烏克蘭格裡夫納的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.893%。

在過去一星期，烏克蘭格裡夫納兌哈薩克斯坦堅戈的匯率波動，在26-07-2024高見11.627，並在23-07-2024低見11.477。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.285%。