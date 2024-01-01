烏克蘭格裡夫納兌甘比亞達拉西匯率歷史紀錄

今日，烏克蘭格裡夫納兌甘比亞達拉西的匯率目前為1.678，較昨日改變了0.122%。在過去一星期，烏克蘭格裡夫納的匯價相對穩定，與7日前比較增加了2.016%。

在過去一星期，烏克蘭格裡夫納兌甘比亞達拉西的匯率波動，在28-07-2024高見1.678，並在22-07-2024低見1.644。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了1.149%。