烏克蘭格裡夫納兌埃塞俄比亞比爾匯率歷史紀錄

今日，烏克蘭格裡夫納兌埃塞俄比亞比爾的匯率目前為1.414，較昨日改變了0.122%。在過去一星期，烏克蘭格裡夫納的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.949%。

在過去一星期，烏克蘭格裡夫納兌埃塞俄比亞比爾的匯率波動，在28-07-2024高見1.414，並在22-07-2024低見1.401。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.244%。