烏克蘭格裡夫納兌波士尼亞及黑塞哥維那可兌換馬克匯率歷史紀錄

今日，烏克蘭格裡夫納兌波士尼亞及黑塞哥維那可兌換馬克的匯率目前為0.044，較昨日改變了0.267%。在過去一星期，烏克蘭格裡夫納的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.295%。

在過去一星期，烏克蘭格裡夫納兌波士尼亞及黑塞哥維那可兌換馬克的匯率波動，在29-07-2024高見0.044，並在22-07-2024低見0.044。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.275%。