巴拉圭瓜拉尼兌摩爾多瓦列伊匯率歷史紀錄

今日，巴拉圭瓜拉尼兌摩爾多瓦列伊的匯率目前為0.002，較昨日改變了0.136%。在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.007%。

在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼兌摩爾多瓦列伊的匯率波動，在24-07-2024高見0.002，並在23-07-2024低見0.002。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.748%。