波蘭茲羅提兌菲律賓比索匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌菲律賓比索的匯率目前為14.839，較昨日改變了-0.020%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.042%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌菲律賓比索的匯率波動，在22-07-2024高見14.869，並在25-07-2024低見14.762。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.285%。