波兰兹罗提 至菲律宾比索 汇率历史

今日 波兰兹罗提 至菲律宾比索 的汇率目前为 14.497，较昨日变动 0.057%。过去一周，波兰兹罗提 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.960%。

过去一周，波兰兹罗提 至菲律宾比索 的汇率在 15-10-2024 的最高点 14.691 和 21-10-2024 的最低点 14.431 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值下降了 -0.303%。